Советник главы офиса президента Михаил Подоляк призвал западные страны либо полностью отказаться от российских энергоресурсов, либо сказать Украине: сражайтесь до последнего украинца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка. "Санкций против РФ недостаточно", – написал советник главы ОП. По его словам, чтобы обрушить экономику России и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все российские энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для товаров из РФ. Он уточнил, что 85% нефти доставляются танкерами. "Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", — обратился к Западу Подоляк. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал России новые удары в экономике, финансах и торговле. Война России против Украины длится 38-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!