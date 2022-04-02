В результате ракетного удара по Николаевской областной государственной администрации (ОДА) погибли лидер местной белорусской общины Татьяна Деменникова. Ее тело извлекли из-под завалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское Радио Свобода. Сообщается, что Деменникова возглавляла культурное общество белорусов "Голос Родины". Она тоже работала в хозяйственном отделе Николаевской ОГА. Также сообщается, что ее тело опознали родственники. Напомним, согласно последней информации, в результате удара по Николаевской ОГА погибли 35 человек. Российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА утром 29 марта. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушившаяся с первого по девятый этажи. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.