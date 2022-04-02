Из-за создания в Каховке (Херсонская область) незаконных оккупационных властей было открыто уголовное производство. Город временно захвачен русскими военными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру. Следствие установило, что бывший депутат Херсонского областного совета вместе с несколькими местными жителями Каховского района добровольно перешли на сторону врага. Они сотрудничают с оккупантами и спецслужбами России. Коллаборанты создали на территории Каховки и Каховской ОТГ незаконный орган самоуправления. Их действия нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. По факту государственной измены открыто производство (ч. 2 ст. 111 УКУ). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Напомним, главой созданного оккупантами "органа власти" в Каховке стал бывший депутат областного совета Павел Филипчук. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.