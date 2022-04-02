По Полтаве и Кременчугу войска РФ нанесли ракетные удары. Во вражеский обстрел попали жилые дома и инфраструктурные объекты. Об этом 2 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной Военной администрации Дмитрия Лунина. "Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", — пишет чиновник в Telegram утром. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Данные о возможных пострадавших в настоящее время уточняются. "Информацию о пострадавших уточняем. Не постимся никаких фото! Сохраняем спокойствие! И никогда, никогда не игнорируем воздушную тревогу" — отметил глава ОВА. Ранее сообщалось, что 1 апреля украинские системы ПВО сбили ракеты в Одесской области. При обстреле кафиры пытались поразить объекты критической инфраструктуры. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.