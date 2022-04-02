Полномасштабная война России против Украины длится уже 38 дней. За это время в Украину вернулось около 620 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УП". Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что в последнее время стали возвращаться в Украину женщины и дети. "С 24 февраля на въезд в Украину оформлено 620 тысяч граждан Украины. В последний период мы отмечаем увеличение количества возвращаемых домой граждан Украины. И если в первые недели большинство ехавших на въезд украинцев составляли мужчины, то сейчас мы видим , что увеличение происходит в результате других категорий лиц, в том числе женщин и детей", — заявил он. Он добавил, что в среднем в сутки граница пересекает 50-60 тысяч граждан в обоих направлениях, а в первые недели войны этот показатель был на уровне 120-130 тысяч человек. Война России против Украины длится тридцать восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.