Администрация президента США Джо Байдена будет работать с союзниками над передачей Украине танков советского производства, чтобы наша страна укрепила оборону в восточных областях, где продолжаются бои с российскими оккупантами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times. Такое решение было принято в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского, рассказал официальный представитель США. Это первый случай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда Штаты соглашаются выступить в качестве посредника для помощи в передаче "советских" танков, которые войска ВСУ умеют использовать. По словам чиновника на условиях анонимности, поставки начнутся в ближайшее время. Сколько танков будет отправлено и из каких стран будут происходить поставки – не уточняется. Напомним, в конце марта президент Зеленский рассказал о телефонных переговорах с американским коллегой Байденом, и обсуждении необходимой помощи с вооружением. Среди прочего глава Украинского государства подчеркивал, что сейчас наша страна нуждается в танках. Полномасштабная война России против Украины длится 38-е сутки. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!