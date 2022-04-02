За месяц военных действий Украинское государство тратит около 10 млрд долларов. Соответствующие подсчеты Министерство финансов Украины предоставило на совещании Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента. На совещании участники обсудили состояние украинской экономики на втором месяце сопротивления военному вторжению России, а также рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе. На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности, собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, запланированную на апрель. Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией, отметили в пресс-службе. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.