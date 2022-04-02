На севере Украины ВСУ захватили новую технику кафиров. В частности, в их числе портативная система спутниковой связи "Аурига". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Генштаб. Сообщается, что "Аурига-1.2В" является новейшей системой, обеспечивающей скоростную спутниковую связь. "Интересные трофеи украинские воины захватили на севере Украины. В частности, это и российская портативная система спутниковой связи", — говорится в сообщении. Отмечается, что система была разработана в России в 2014 году.

ВСУ захватили российскую портативную систему спутниковой связи "Аурига" (facebook.com/GeneralStaff) Ранее мы сообщали, что в Черниговской области силы сопротивления захватили вражескую технику. Также мы писали, что в Кривом Роге российские ракеты впервые попали в гражданскую инфраструктуру. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!