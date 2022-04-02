На юге Украины, в частности, в Одесской области, вражеские силы проводят активную воздушную разведку. Кроме того, кафиры атакуют с неба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Деморализованный и озверевший оккупант продолжает изыскивать резервы и способы реализации своих подлых планов. Враг настойчиво проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Все риски как с моря, воздуха и по суше нами учтены, все действия противника тщательно отслеживаются", — говорится в сообщения. Однако украинские защитники держат под контролем ситуацию на юге Украины, а в некоторых направлениях переходят в контрнаступление. Напомним, в МИДе Молдовы заявили, что на территории непризнанного Приднестровья не проходит мобилизация. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.