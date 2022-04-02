Украинские силы продолжают атаки отступающих российских войск в районе Киева. На северо-западном направлении украинские войска продвигаются от Ирпеня в сторону Бучи и Гостомеля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter. "Сообщается об уходе российских войск из аэропорта Гостомель, где с первого дня конфликта ведутся боевые действия. Вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько деревень", — говорится в сообщении. На востоке Украины украинские силы после упорных боев захватили ключевой маршрут на востоке Харькова. Это последовало за освобождением Тростянца в окрестностях Сум в начале этой недели, добавили в Минобороны Британии. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.