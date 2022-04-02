Украинские защитники нанесли еще два удара по российским войскам, сосредоточенным в Чернобаевке Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы офиса президента Алексея Арестовича. "Чернобаевка сегодня 13-й и 14-й раз..",- отметил он. Напомним, 28 марта украинские защитники в 12-е ударили по российским войскам, сосредоточенным в Чернобаевке. Ранее сообщалось, что на аэродроме в Чернобаевке ВСУ ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.