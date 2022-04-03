Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на убийства мирных жителей в Киевской области. В ведомстве заявили, что это еще одно отвратительное преступление путинского режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Чехии в Twitter. "Систематическое убийство мирных жителей, совершенное бегущей русской армией, является еще одним отвратительным военным преступлением, совершенном режимом Путина", — говорится в сообщении. В МИД добавили, что Чехия вместе с союзниками будет добиваться справедливости, поскольку виновные должны быть привлечены к ответственности. Отметим, 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских кафиров Бучи. Ранее Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в том числе Подростки. Война России против Украины длится тридцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.