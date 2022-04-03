В Министерстве иностранных дел Франции осудили жестокие убийства российскими оккупантами мирных жителей Бучи под Киевом. Там призвали усилить экономическое давление на Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, которого цитирует Le Parisien. "Необходимо продолжать и усиливать международное экономическое давление на Россию. Мы будем работать совместно с нашими партнерами, украинскими властями и компетентными международными судами, включая Международный уголовный суд, над тем, чтобы эти действия (России — ред.) не остались безнаказанными, чтобы виновны в этом преступлении ответили за свои действия, – говорится в сообщении. Напомним, на жестокие гражданские убийства российскими оккупантами также отреагировали и в Германии. Там пообещали ужесточить санкции против России, а Украине продолжить оказывать оборонную поддержку. Вместе с тем в Чехии назвали действия оккупантов еще одним отвратительным преступлением путинского режима. Напомним, после освобождения Бучи от российских оккупантов в соцсетях начали публиковать видео и фотографии замученных погибших мирных жителей, лежавших посреди улицы. Как сообщил городской голова Анатолий Федорук, в братских могилах Бучи уже похоронили 280 человек. После освобождения город разрушен, улицы покрыты телами местных жителей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.