Грузия не намерена вводить экономические санкции против Российской Федерации. Якобы это исходит из интересов страны и ее народа. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия". "Еще раз хочу объяснить. Введение экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, интересов нашего народа", – заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, за последние 30 лет на территории страны трижды происходили военные конфликты, в связи с чем Грузия не должна быть осторожнее. "Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", — добавил премьер. Война России против Украины длится тридцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.