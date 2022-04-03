Валерий Харчишин, лидер группы "Друга ріка", впервые показал, во что враг превратил уютный дом, который он строил много лет, где выросли три сына музыканта. Теперь от семейного дома осталась кучка пепла. Но музыкант хочет сказать главное – привлечь внимание этим фото, ведь украинским защитникам нужна помощь. Об этом он написал на своей странице в Facebook. К счастью, в доме под Гостомелем никого не было в момент бомбежки. Валерий говорит, что сейчас его старший сын на фронте защищает Украину на севере. А младшие дети вместе с их матерью за границей. В рядах ВСУ также и брат Харчишина. Именно это и стало целью обращения музыканта. "Не секрет, что для усиления позиций на северном фронте формируются новые подразделения ВСУ. Одно из них, в которое вступил мой брат, нуждается в помощи. Государство обеспечило оружием и одеждой. Кое-что я купил. Кое-что мы нашли бесплатно. это следует приобрести. Общая стоимость – 27 тысяч евро", — написал музыкант. Увидеть список необходимого и помочь воинам можно по ссылке здесь. А вот так собственно выглядел дом музыканта до того, как в Украину пришли "освободители": Сейчас он выглядит так:

Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn Раньше мы писали обо всех домах звезд, которые пострадали от вражеских снарядов. Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.