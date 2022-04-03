Единственным способом остановить войну России против Украины является снабжение украинской стороны танков, боевых самолетов и систем противовоздушной обороны. Западные партнеры знают о нуждах Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. "Резня в Буче доказывает, что ненависть россиян к украинцам превосходит все, что Европа видела со времен Второй мировой войны. Единственный способ остановить это: помочь Украине выгнать россиян как можно скорее. Партнеры знают наши нужды. Танки, боевые самолеты, тяжелые ЗРК. Предоставьте их прямо сейчас", — отметил он. Напомним, ранее Кулеба заявлял, что российские войска расстреливали мирных жителей в Киевской области из-за злобы, когда отступали. Он также отметил, что в данном случае российская армия поступала хуже, чем террористы "Исламского государства". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.