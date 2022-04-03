Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал страны Европейского Союза отказаться от российского газа и нефти. Поскольку так они финансируют военные преступления России как "резня в Буче". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter. "Отступление российской армии – массовых убийц из Бучи – показывает весь масштаб зверств. Мы можем только представить, что происходит на других оккупированных территориях. Иначе и быть не может – покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Дорогие друзья из ЕС, выдерните вилку из розетки. Не будьте соучастниками", — написал он. Напомним, в Чехии назвали действия оккупантов еще одним отвратительным преступлением путинского режима. 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины приступил к зачистке освобожденной от российских оккупантов Бучи. Как сообщил Мэр Бучи Анатолий Федорук, в братских могилах Бучи уже похоронили 280 человек. После освобождения город разрушен, улицы покрыты трупами местных жителей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.