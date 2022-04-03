Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко стал героем десятков мемов после встречи 11 марта с Путиным. Его речь "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" высмеивается в очень комических вариантах. Смотрите в материале Styler самые лучшие видео с "чик-чириком", как Лукашенко стали называть после этих его высказываний. Одними из последних топовых видео стал инцидент на Оскаре, когда Уилл Смит врезает Лукашенко пощечину, после чего белорус падает (в оригинале пощечину получил Крис Рок).

# Лукашенко лучше pic.twitter.com/ZOKDTMcbO2 — Доктор Верховцев (@mkorotkov233) 30 марта, 2022 Поставили Лукашенко и на сцену Украина имеет талант, где судьи Притула, Мишина, Кот, Харлан и ведущий Решетник с изумленными лицами слушают этот бред. Посмотреть это сообщение в Instagram

Сообщение, распространенное Григорий Решетник • RG (@grisha_reshetnik) Некоторые создатели мемов перешли на новый уровень и показали ту же "карту с четырьмя позициями". А вот и Елена Малышева, "срезает нежно кожуру, чтобы не повредить головку", а оттуда – наш герой начинает чикрикать. Еще одни умельцы показали, откуда на самом деле шел этот звук: "А я вам покажу откуда на Белорусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям. Четыре позиции. Я сейчас покажу, карту привез. б…" Ниже смотрите целых восемь минут – подборку лучших видео-мемов с Лукашенко. А вот как это было в подлиннике. Здесь Лукашенко рассказывает это Путину. Ранее мы писали, что Уилл Смит врезал Путину на "Оскаре". Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.