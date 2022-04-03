Министерство культуры и информационной политики запустило платформу Моя война. Каждый украинец имеет возможность рассказать всему миру о военных преступлениях российских военных. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на сайт "Моя война". На сайте украинцы могут описать реальные факты, рассказать о собственных переживаниях во время войны. Также к истории можно прикрепить фотографию или видеоролик, подтверждающий военные преступления оккупантов. В будущем эти показания будут являться доказательствами против Российской Федерации. "Миллионы украинцев стали непосредственными свидетелями беспрецедентной для всего цивилизованного мира жестокой войны России против Украины в самом центре Европы. Расскажите свою историю о войне в Украине! Нас должен услышать весь мир!", — пишет пресс-служба сайта. Война России против Украины длится тридцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.