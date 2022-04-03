Разрушенные здания, свергнутые деревья, зияющие дыры от ракет, скелеты сожженных авто — результат жестоких вражеских атак "русского мира", больше месяца обстреливавший Харьков и его окрестности. РБК-Украина показывает, как выглядит Харьков, живущий более месяца под непрерывными обстрелами, в фоторепортаже Getty Images. Уже 39 день Украина защищается от нападения российских оккупантов. Русский мир непрерывно продолжают бомбить украинские города и убивать гражданское население, стремясь при этом полностью уничтожить инфраструктуру украинских городов.

С первого дня войны, российские войска начали операцию по блокированию Харькова, продолжая ежедневные атаки на город и область. Последствия обстрелов в Харькове (фото: Getty Images)

Несмотря на то, что из Харькова уехало около 30% мирного населения, многие вынуждены продолжать жить во времена бесчеловечных условиях обстрелянного города.

Волонтеры и коммунальщики Харькова совместными усилиями продолжают ликвидировать последствия обстрелов, разбирать завалы, убирать деревья и столбы на улицах родного города. Харьков после вражеских атак русского мира (фото: GettyImages)

Вчера, 2 апреля, вражеские войска кафиров прицельно обстреляли парк Горького, в результате чего ранение получил сотрудник "Харьковзеленстроя". Вражеские войска кафиров прицельно обстреляли парк Горького в Харькове (фото: GettyImages)

По словам местных жителей Харьков после вражеских атак "русского мира" (фото: GettyImages) ей в городе по сравнению с предыдущими днями было тише, однако захватчики активно проводят разведывательные операции с помощью БПЛА.

Кроме того, за минувшие сутки войска РФ более 20 раз обстреляли Харьковскую область из минометов, танков и артиллерии. Самой сложной остается ситуация в Изюме и Балаклее. В оккупации продолжают находиться Волчанск, Купянск, Шевченково, Липцы и другие города области. Война России против Украины длится 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!