Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о последствиях ракетного удара по городу в ночь на 3 апреля. Он заверил, что в результате обстрела российскими оккупантами никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Труханова во время телемарафона. По словам градоначальника, российские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру, а именно многоэтажные и частные дома. В Одессе уже работают коммунальные службы. "В Одессе, к счастью, нет пострадавших. Я имею в виду, не пострадали люди, пострадали дома, выбиты стекла… Мы предоставим всю необходимую помощь, ситуация в целом под контролем… Пострадала гражданская инфраструктура, дома, квартиры, частные дома, разбитая кровля. Коммунальные службы уже там, оказывают помощь. Подсчитывать ущерб пока рано", — заявил Труханов. Напомним, в ночь на 3 апреля российские кафиры нанесли ракетный удар по Одессе. Часть ракет была сбита, в некоторых районах возникли пожары. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.