Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) начала документировать военные преступления, совершенные российскими оккупантами против мирных жителей Украины. Опубликован доклад с показаниями очевидцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад HRW. В докладе HRW говорится, что организация задокументировала несколько случаев нарушения российскими военными законов войны на захваченных территориях в Черниговской, Харьковской и Киевской областях. В документе приводятся показания очевидцев преступлений кафиров с 27 февраля по 14 марта. В частности, в докладе рассказывается о том, что 4 марта в Буче российские кафиры окружили группу из пяти мужчин, поставили их на колени и убили одного из них выстрелом в затылок. Также приводится эпизод убийства шести человек 27 февраля в селе Старый Быков Черниговской области, изнасилование женщины 13 марта в селе Мала Рогань Харьковской области и убийство в Ворзеле женщины с 14-летним ребенком. Напомним, ранее Еврокомиссия призвала провести немедленное расследование преступлений России в Украине. Отметим, советник главы офиса президента Михаил Подоляк показал массовые убийства мирного населения в Киевской области, заявив, что европейские лидеры должны немедленно остановить действия РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.