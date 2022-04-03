Российские войска в Сумской области взорвали мост через реку Сейм. Мост стоял на дороге из Путивля в Сумы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого. "Мост через реку Сейм, взорванный орками. Это был путь из Путивля в Сумы", — отметил он. Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" с 4 мая возобновляет приём посылок в Сумах. Сегодня началась выдача посылок, которые не смогли получить клиенты из-за начала войны. Также сообщалось, что кафиры в Сумской области обстреливают дома и автомобили гражданских, в результате погибли и ранены. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.