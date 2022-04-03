Министр экономики Словакии Рихард Сулик предположил возможность расчета за газ из России в рублях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SME.sk. В эфире словацкого телевидения министр заявил о готовности к изменению условий контракта на поставку голубого топлива из РФ. "Если России ставит условие расчета за поставку газа в рублях – нужно платить в рублях", – сказал Сулик. Министр экономики добавил, что остановить экспорт российского газа в Словакию невозможно. Россия обеспечивает 85% газовых потребностей страны. По словам Сулика, словацкие власти "будут придерживаться прагматичной позиции" в этом вопросе. Ранее "Большая семерка" отказалась платить рублями за российский газ. В то же время ряд стран во главе с Германией сослались на условия контракта, которыми предусмотрена оплата в долларах или евро. К слову, глава МИД Кулеба назвал единственный способ остановить войну РФ против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.