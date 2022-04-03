Украина скоро будет иметь по 10 противотанковых систем на каждый российский танк. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обещает продолжать поставки западных образцов вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента CNN Наташи Бертранд. "На каждый российский танк скоро в Украине придется 10 противотанковых систем", — заявил Блинкен. Напомним, ранее Норвегия после обращения президента Украины Владимира Зеленского в местный парламент решила передать противотанковое вооружение. Отметим, что до этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал передать Украине еще 6 000 боевых ракет в дополнение к уже поставленным 4 тысячам ракет для противотанковых систем NLAW и Javelin. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.