Украинские десантники уничтожили очередное подразделение российских оккупантов. Также ВСУ ликвидировали несколько единиц вражеской бронированной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования десантно-штурмовых войск ВСУ. "Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно продолжают уничтожать российские оккупационные войска по всем направлениям. В частности, в одном из районов выполнения боевых задач, воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение российских оккупантов и несколько единиц , – говорится в сообщении. Напомним, в Минобороны сообщили, что Россия продолжает наступательные действия в направлении Изюма. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.