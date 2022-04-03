Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что полностью изолировать Россию невозможно. Он добавил, что придет время, когда придется договариваться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. "Не может быть полного вакуума или изоляции России, это технологически невозможно в современном мире", – приводит издание слова Пескова. По его словам, "мир намного больше Европы" и рано или поздно с Москвой начнут налаживать диалог. "Хотят этого или нет этого некоторые политики за границей", — добавил представитель Кремля. Напомним, после вторжения России в Украину страны Запада ударили по Москве беспрецедентными санкциями. Ограничения отразились практически на всех сферах русской экономики. К примеру, крупнейший аэропорт РФ, "Шереметьево" в Москве, из-за санкций предложил своим сотрудникам перейти на работу в супермаркеты или на строительство. Война России против Украины длится 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!