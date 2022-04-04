Украинская певица и фронтвумен Go_A Екатерина Павленко поразила десятки тысяч итальянцев исполнением хита Джона Леннона на стадионе в Турине. Этот перформанс был осуществлен перед матчем Ювентус – Интер 3 апреля. Все, кто был в тот вечер на "Ювентус Стедиум", не мог сдержать слез – ни зрители, ни футболисты. Павленко исполняла Imagine вместе с популярной итальянской певицей Гаей Гоцци, известной как Gaia.

Екатерина Павленко и Gaia (кадры по видео) Заметим, что эта композиция легендарного экс-битла считается главным антивоенным гимном. "Выполнение именно этой песни перед многомиллионной аудиторией преследовало цель в очередной раз привлечь внимание всего мира к войне в Украине и призвать всех объединиться для достижения мира", — комментирует Екатерина. "Наша сила — в единстве! Спасибо всем за невероятную поддержку! Итого победим!" — обратилась она ко всем людям мира, поддерживающим Украину. Смотрите также фантастическое и чувственное совместное выступление Мики Ньютон с Джоном Леджендом на "Грэмми".