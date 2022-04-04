Полный запрет на импорт энергоресурсов из России может привести в среднем к потере валового национального дохода стран ЕС в размере 0,2-0,3%. Это составляет 100 евро на взрослого человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По данным Совета экономического анализа Франции, полное эмбарго было бы "управляемым" для экономик ЕС. Стоимость будет варьироваться в широких пределах, наиболее сильно ударив по Литве, Болгарии, Словакии, Финляндии, Чехии. В Германии, крупнейшей экономике ЕС, удар по валовому национальному доходу может варьироваться от 0,15 до 3%. Франция, вторая по величине экономика блока, будет среди стран, менее пострадающих с экономическими потерями в размере 0,15-0,3%, поскольку она гораздо меньше зависит от импорта энергоносителей из России. Страны Балтии и Польша настаивают на полном прекращении импорта энергоносителей из России, в то время как Германия сопротивляется этому. Однако Берлин заявил, что постепенно двигается к эмбарго. Выявление гибели мирных жителей в Украине, откуда недавно ушли российские войска, подпитывает новые призывы к ужесточению санкций против России. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.