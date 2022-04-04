Разрушительные санкции против России, которые не позволят им продолжать войну – приоритет для украинского руководства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram-канале. "Мнение об ослаблении санкций против РФ к освобождению всех украинских территорий ни у кого в мире не может даже быть. Украина никогда не будет рассмотрения никаких компромиссов по территориальной целостности и суверенитету страны, для нас это — недопустимо", — заявил Ермак. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.