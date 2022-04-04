Президент Владимир Зеленский во время поездки в Бучу (Киевская область) заявил, что в Украине уже известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами. Он призвал называть эти трагические события геноцидом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства. "То, что вы видите вокруг, то, что они сделали с этим прекрасным городком — это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным. Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид… Мы знаем о тысячах людей убитых и замученных с отрубленными конечностями, изнасилованные женщины, убитые дети… Это и есть геноцид", — заявил Зеленский. Следует напомнить, что сегодня Владимир Зеленский посетил Бучу, где после освобождения от российских кафиров обнаружили тела замученных мирных жителей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.