Правительство Латвии приняло решение снизить уровень дипломатических отношений с Россией. Причиной этого стали преступления, совершенные российскими военными в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса. "Учитывая преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия снизит дипломатические отношения с Российской Федерацией", – написал в Twitter глава МИД. Он пообещал сообщить о конкретных решениях позже, после завершения внутренних процедур. Напомним, накануне Литва объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией. Война России против Украины длится 40-й день. О ситуации на фронтах и в регионах – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!