Литва первой в ЕС снизила уровень дипломатических отношений с Россией. Правительство отозвало посла из Москвы, а главе российской дипмиссии в Вильнюсе предписано покинуть страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Как сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, помимо высылки из страны российского посла, было принято решение закрыть консульство России в Клайпеде. "Правительство Литвы приняло решение о сокращении дипломатического представительства. Послу Российской Федерации придется покинуть Литву", — добавил Ландсбергис. Глава МИД также сообщил, что посол Литвы в Москве вернется в Вильнюс, а посол Литвы в Украине – в Киев. Издание отмечает, что Литва стала первой страной, которая пошла на отзыв посла из Москвы и потребовала, чтобы глава российской дипмиссии покинул Вильнюс. Напомним, ранее Литва призвала страны ЕС отказаться от российского газа и нефти из-за "резни в Буче". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.