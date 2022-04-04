Президент Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновников военных преступлений РФ на территории Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украину 24. "Мы не будем делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников. И это в принципе, я считаю, в пользу цивилизации, потому что если мы не найдем выход цивилизованный, то вы знаете наших людей – они найдут нецивилизованный выход", – заявил Зеленский. Ранее президент рассказал о тысячах замученных оккупантами украинцев. Он пообещал, что мир обязательно признает военные преступления РФ геноцидом. Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков. К слову, Соединенные Штаты потребуют отстранения РФ из Совета ООН по правам человека. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.