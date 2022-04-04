Абсолютное большинство украинских беженцев (79%) планируют вернуться в Украину по окончании войны. Еще 10% опрошенных не планируют, а 11% — затрудняются с ответом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова. Треть 35% опрошенных считают достаточной помощь международного сообщества в Украине, 43% — недостаточной, 23% не определились с ответом на этот вопрос. Абсолютное большинство (89%) опрошенных верят в то, что Украина победит в этой войне, только 1% дают отрицательный ответ (10% — затрудняются с ответом). Действия государственного руководства Украины во время российской агрессии 78% респондентов оценивают положительно, только 2% – отрицательно (20% затруднились оценить). Опрос проводился Центром Разумкова на пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области (пункты пропуска Ужгород, Малый Березный и Чоп (Тиса). Были опрошены граждане Украины в возрасте от 16 лет, пересекавшие границу Украины в связи с военными действиями. марта по 1 апреля 2022 года был опрошен 101 респондент, пересекавший государственную границу пешком или автомобильным транспортом. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.