Наряду с санкциями и политическим давлением на Россию, в первую очередь необходимо увеличить поставки вооружений в Украину для эффективной защиты, а также для освобождения оккупированных территорий.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от «Зеленых» Робин Вагнер.

«Мы должны значительно усилить политическое и экономическое давление на Россию, как уже объявили Анналена Бербок (глава МИД Германии – ред) и Роберт Хабек (министр экономики и защиты климата ФРН – ред.), анонсировав дополнительные санкции», — заявил политик

«Но прежде в первую очередь Украине нужно больше оружия для защиты. Кроме того, ввиду преступлений, совершенных на оккупированных территориях, «защита» также означает освобождение оккупированных территорий. Поэтому мы должны поставлять больше оружия и вооружений, которые необходимы», — подытожил Робин Вагнер.

Ранее бригадный генерал армии США Блейн Холт заявил, что вместо создания бесполетной зоны в классическом варианте, США должны рассмотреть вопрос предоставления Украине современного оружия для противодействия авиа и ракетным ударам, а также атакам с моря.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о договоренности по «конкретным шагам», которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине, после после переговоров с американской делегацией в Варшаве.