Суд во Львове перечислит на счета Вооруженных сил Украины около 650 тысяч евро, арестованных в рамках уголовного производства против российских коммерсантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований. Выяснили, что чиновники госпредприятия, входящего в сферу управления Государственного рыбного агентства Украины, вошли в сговор с представителями иностранных компаний, в том числе российских. "Они планировали присвоить средства из-за искусственного уменьшения суммы компенсации за гибель рыболовного траулера в территориальных водах Мавритании в июле 2019 года, который на праве собственности принадлежал Украине", — говорится в сообщении. Отмечается, что реальная рыночная стоимость судна к моменту его гибели составила 10 миллионов долларов США. ДБР отмечает, что сумма средств и количество имущества, конфискованные у российских агрессоров и их подельников в пользу Украины, будут расти с каждым днем. Следователи установили, что во время производства российская компания перечислила на счет украинского транзитного банка сумму в размере 650 200 евро. Якобы, эта сумма должна была возместить потерю украинского судна. Однако украинская сторона на тот момент не дала согласия на такую сумму. Поэтому на них в судебном порядке был наложен арест.

Суд перенаправил ВСУ 650 тысяч евро российских коммерсантов (facebook.com/dbr.gov.ua) Ранее мы сообщали, что суд во Львове заочно арестовал около 30 российских сенаторов. Также мы писали, что в Италии арестовали российскую яхту стоимостью более 3 млн. евро. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!