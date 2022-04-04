Российский поисковик Яндекс скрывает преступления, которые совершает РФ в Украине. Так, если ввести в срок поиска слово "Буча" или "Мариуполь" мы видим живописные виды городов в разделе "Картинки", а предложенные варианты подбора слов для пользователя не содержат ни слова о войне, убийствах, бомбардировках, обстрелах и так далее. Смотрите в материале Styler, как Яндекс умалчивает ужасы, о которых кричит весь мир. Вот такими красивыми показывает русский поисковик украинских городов: Харьков, Ирпень, Буча, Мариуполь. Создается даже впечатление, что этими видами в Украину привлекают российских туристов… При поиске "Бучая Украина" появляется предупреждение для россиян, что информация может быть недостоверной. Вот такие варианты поиска предлагаются при введении слова Ирпень. Как украинские города показывают другие поисковики А вот поисковые сервисы Google, Bing, Yahoo! при выборе картинок после ввода слов Буча или Мариуполь выдают те самые страшные кадры, которые всколыхнули весь мир 2-3 апреля. Даже русская Википедия уже пишет правду Статья под названием "Резня в Буче" появилась в русскоязычной версии энциклопедии. Причем в описании по пунктам отрицаются обвинения российской стороны и якобы постановочных видео из Бучи и в том, что россияне вышли за несколько дней до того, как там обнаружили тела мирных жителей. Ранее мы публиковали очередные видеодоказательства зверств в Буче. В городе были найдены комнаты для пыток и комнаты для расстрелов. Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, освещающий все преступления РФ против Украины.