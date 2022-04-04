Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал игнорирование экс-канцлером Германии Ангелой Меркель приглашения в Бучу, где Россия совершала зверства. Он заявил, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Подоляка в Twitter. "Реакция госпожи Меркель на предложение посмотреть на зверства россиян в Буче указывает на то, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях. Возможно решение — отправить на аккаунты европолитиков фотодокументы о "Бучанской резне" и соответствующие выводы судмедэкспертов", — написал он. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к бывшим канцлерам Германии и президенту Франции Ангеле Меркель и Николаю Саркози. Пригласил их лично навестить Бучу, чтобы увидеть замученных украинцев и последствия политических уступок России. Об этом сама Меркель не отреагировала на приглашение президента Украины навестить Бучу, чтобы лично увидеть преступления российских оккупантов. Но заявила, что все еще считает правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.