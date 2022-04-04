Президент Владимир Зеленский высказался по поводу затягивания Россией встречи в переговорах с Украиной. Он заявил, чем дольше российская сторона будет это делать, тем хуже будет и для нее самой, и для войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в ходе общения с журналистами в Буче. "Чем дольше Россия будет затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для них, и для войны. Очень сложно разговаривать, когда видишь, что они натворили. Если им есть чем думать, пусть думают быстрее", — сказал Зеленский. Отметим, президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что, несмотря на военные преступления, нужно поддерживать диалог с Россией на переговорах. Чтобы достичь мира и предотвратить еще больше жертв. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.