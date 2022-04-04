Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что, несмотря на военные преступления, нужно поддерживать диалог с Россией на переговорах. Чтобы достичь мира и предотвратить еще больше жертв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его общение с прессой в уволенной Буче. "В любом случае, на территории нашей страны будет мир. Украина не может жить в войне. Мы находимся в Европе в 21 веке, мы стремимся к миру. Мы достойны его. Мир не может быть без победы", – отметил Зеленский. По его словам, победа может оказаться в дипломатическом формате, подкрепленном боевыми шагами украинской армии. "Боевые шаги наша армия демонстрирует, но мы не хотим потерять больше людей. Поэтому нужен тот или иной диалог", — добавил президент. Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что мирные переговоры с Россией не ускорят снятие с нее санкций. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.