Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в вопросе о спасении Мариуполя ответ появится в ближайшие дни или часы. Посредническую роль может сыграть Турция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду". По его словам, в Мариуполе на сегодняшний день одна из самых сложных ситуаций. "Боюсь, что обо всех сценариях я вам не смею говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я каждый день. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Не просто там. Думаю, что ближайшие дни, а может быть, в ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого", — отметил Зеленский. Напомним, ранее президент выступил за продолжение диалога с Россией, несмотря на военные преступления. Он также заявил, что чем дольше Россия будет оттягивать встречу на высшем уровне, тем хуже для нее и войны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.