Украинские десантники (95 ОДШБ) сбили российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Армия Inform. При этом не указывается, когда точно это произошло.

Сообщается, что вертолет сбили из противотанкового ракетного комплекса «Стугна».

