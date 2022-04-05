Украинские десантники (95 ОДШБ) сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Об этом сообщает Армия Inform. При этом не указывается, когда точно это произошло.
Сообщается, что вертолет сбили из противотанкового ракетного комплекса «Стугна».
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