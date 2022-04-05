Семья Загреб в 14-м году переехала из оккупированной Луганской области. Через несколько лет они поселилась в Мариуполе, чтобы затем снова стать беженцами.

О том, как Алена и ее мама Лариса две недели жили в блокадном Мариуполе, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас девочка с мамой живет под Люксембургом, куда пришлось ехать из Черновцов, а до этого – из Днепра, а до этого из Запорожья и Мариуполя.

В Мариуполе девочка снимала «дневник войны». По ее словам, видео она снимала не для публикации, а больше для родственников:

«Снимать я начала где-то 5 марта и хотела показать родственникам, я не собиралась публиковать видео… дядям, тетям, бабушкам, дедушке, которые в Донецке, чтобы они посмотрели, в каких ситуациях мы были».

Семья решила не уходить в подвал, потому что в квартире уютнее. Люди спали в коридоре, придерживаясь правила двух стен. Между обстрелами и уличными боями готовили еду и топили снег, чтобы была вода.

Ситуация ухудшилась, когда перестали тушить пожары и дома медленно выгорали. Попал снаряд и в их дом.

«Было 9 марта, тогда очень сильно бомбили. Мы прятались в прихожей, потому что там три стены. Я тогда в первый раз заплакала за все это время. Мы лежим, а у нас дом трясся, как желе, а мы с мамой смеялись с какого-то прикола интернетного», — вспоминает Алена.

Затем семья переехала в другое жилье, но и тот дом разбомбили. Потом был еще один переезд, но уже с раненым отцом.