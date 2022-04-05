На 5 апреля согласована работа семи гуманитарных коридоров. Запланирована эвакуация из Мариуполя, Бердянска, Мангуша, Токмака и городов Луганской области.

Об этом сообщает вице-премьер Ирин Верещук.Из Мариуполя в Запорожье на своем транспорте

Оккупационные войска никому не дают проехать в Мариуполь. Представителей Красного Креста заблокировали в городе Мангуш. После переговоров ночью их отпустили и отправили в сторону ЗапорожьяИз Бердянска в Запорожье на своем транспорте

Также из Мангуша в Бердянск следует 7 автобусов в сопровождении Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье.

Кроме этого, на блокпостах в Васильевке сейчас ждут проезд 15 автобусов для эвакуации из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск.Из Токмака в Запорожье

Из Запорожья до 10:00 планируется отправка автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью.Из Северодонецка в Бахмут

Место сборов: проспект Химиков, 28.Из Лисичанска в Бахмут

Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324Из Попасной в Бахмут

Место сборов: ул. Первомайская, 42Из поселка Горское в Бахмут

Место сборов: ул. Гагарина, 13.

165 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии России, еще 266 получили ранения.