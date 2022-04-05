165 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии России, еще 266 получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей», — говорится в сообщении.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

Больше всего детей пострадало в Киевской (77), Донецкой (78), Харьковской (61), Черниговской (49), Николаевской (35), Луганской (31), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и в столице (16).