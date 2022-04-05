Подавляющее большинство украинцев, которые выезжают за границу из-за войны — жители Востока и Юга страны — 51,5%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Больше всего среди восточных областей представлена ​​Харьковская — 19%.

45% — жители центральных областей (в том числе 31% — жители Киева и Киевской области), и только 4% — жители западных областей.

Подавляющее большинство беженцев — женщины (83%). Мужчины составляют 17% среди опрошенных.

По возрасту наибольшую группу респондентов составляют люди от 30 до 39 лет (37%), 26% — те, кому от 40 до 49 лет, 19% — люди от 16 до 29 лет, 11% — возрастом 60 и более лет, 8 % – те, кому от 50 до 59 лет.

76% респондентов — люди с высшим или незаконченным высшим образованием, 18% — со средним специальным образованием, и только 6% — с общим средним образованием.

Наиболее представленными среди опрошенных социальными группами высококвалифицированные специалисты (26%), предприниматели (20%) и квалифицированные рабочие (17%).

63% беженцев ответили, что дома говорят преимущественно на русском языке, 31% — на украинском, 3% — на другом языке.

63% беженцев выезжают за границу с детьми,.

55% респондентов ответили, что на время их выезда происходили боевые действия в населенном пункте, где они проживают, 13% – что боевые действия происходили вблизи него, 10% – что боевых действий не было, но их населенный пункт бомбили или обстреливали.