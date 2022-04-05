Российская Федерация признала убийство мужчин в гражданской одежде, которые выходили из осажденного Мариуполя по гуманитарным коридорам. По версии Москвы, это якобы не гражданские, а переодетые военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Центрального командного пункта Генштаба Вооруженных сил России Михаила Мизинцева. Как известно, Мизинцев лично руководит осадой Мариуполя. Именно он отвечал за российскую операцию в Сирии.

«За последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировала из города. И разрозненными группами по 10-15 человек передвигалась в Запорожскую область по проселочным дорогам. За сегодняшнюю ночь 93 из них ликвидированы, местонахождения остальных установлено. Вопрос их уничтожения — это вопрос короткого времени», — отметил он.

