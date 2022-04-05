Ночью, 5 апреля, пара российских Су-35 с территории республики Беларусь нанесла удары крылатыми ракетами по территории Украины.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, украинская система противовоздушной обороны уничтожила три крылатые ракеты, четвертая — была повреждена, что не дало ей точно попасть в цель.

Целями оккупантов были объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.

«Наведение ракет противником и ведение разведки по результатам удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, которые также были уничтожены подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования «Запад», — говорится в сообщении.Поддержите Народную Правду добровольным взносом

165 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии России, еще 266 получили ранения.

На 5 апреля согласована работа семи гуманитарных коридоров. Запланирована эвакуация из Мариуполя, Бердянска, Мангуша, Токмака и городов Луганской области.

Новый главарь Каховки Павел Филипчук заявил работникам коммунальных предприятий, что платить им такую ​​же зарплату, как «при Украине», Россия не сможет.