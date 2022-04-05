Французская компания Danone рассматривает возможность ухода из Российской Федерации. Также частично откажется от российского рынка сеть супермаркетов «Ашан».

Reuters пишет, что решение Danone может быть связано с новыми санкциями, которые подготовили в США.

«По данным источника, французская компания, которая владеет производствами на территории России, рассматривает возможность выхода из страны», — говорится в сообщении.

Указано, что компания хочет избежать потери активов и негативных последствий для персонала, а также не хочет лишать местное население продуктов питания.

Напомним, Danone с начала войны отказывалась покидать российский рынок, заявляя, что не будет закрывать местное производство основных молочных продуктов и продуктов детского питания. Одновременно с этим компания прекратила импорт и экспорт, остановила все инвестиции, отказалась от денежных средств, дивидендов или прибыли в России.

Что касается сети «Ашан», то пресс-служба дочерней компании Auchan Holding сообщает, что фирма частично откажется от российского рынка. Компания прекращает поставки в Россию, а также останавливает инвестиции. Там также напомнили, что в первые же дни войны осудили полномасштабное вторжение России в Украину.

Сообщается, что под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем – головной офис принял решение — свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Также компания не будет открываться новые магазины, откажется от ремонта уже работающих магазинов,

откажется от поддержки ИТ-технологии и проектов, не будет обновлять ключевое программное обеспечение, в том числе кассовое, логистическое, коммерческое, откажется от поставки импортных товаров в Россию (90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля).

